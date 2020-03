Wen es betrifft und was das Gesetz bedeutet : Bekämpfung von Masern - ab sofort ist eine Impfung Pflicht

Düsseldorf Auch in NRW gilt ab diesem Sonntag eine Impfpflicht gegen Masern. Damit soll die Krankheit eliminiert werden. Impfmuffeln drohen Bußgelder - aber keine Zwangsimpfungen.

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts waren im Jahr 2016 rund 79 Prozent der Zweijährigen in Nordrhein-Westfalen gegen Masern geimpft. Deutschlandweit waren es knapp 74 Prozent. 2019 sind in NRW 135 Menschen an Masern erkrankt.

Kinder, die keinen Nachweis erbringen, dürfen in Gemeinschaftseinrichtungen nicht betreut werden. In der Kita bedeutet das: Ungeimpfter Nachwuchs wird nicht in der Kita aufgenommen. Anders ist das bei Schülern: „Es gibt kein schulisches Betretungsverbot“, teilte das Schulministerium in NRW mit - sprich: Die Schulpflicht steht über der Impfpflicht. Die Schüler müssen erscheinen. Wenn bis zum 31. Juli 2021 in den Schulen keine Nachweise über den Masernschutz vorgelegt wurden, müsse diese das allerdings auch melden. Eine Zwangsimpfung komme aber in keinem Fall in Betracht, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.