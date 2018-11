Studie der Hans-Böckler-Stiftung: Die Mittelschicht schrumpft weiter

Berlin Die Mittelschicht in Deutschland wird einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge immer kleiner. Die Autorin der Studie sieht diese Entwicklung als Gefahr für die Demokratie: Die Lebenswelten der gesellschaftlichen Gruppen lägen immer weiter auseinander.

Diese Entwicklung nage an der Stabilität der Demokratie, erklärte Studienautorin Dorothee Spannagel am Montag in Berlin. "Nicht nur geht die Einkommensschere auf, auch die Lebenswelten von Armen, Mittelschicht und Reichen fallen immer weiter auseinander", warnte sie.