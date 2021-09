Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 27. September) : Sieben Covid-Patienten auf der Intensivstation

Mönchengladbach Die Zahl der Infizierten ist am Montag zwar leicht gesunken, dennoch hat Mönchengladbach eine landesweit vergleichsweise hohe Sieben-Tage-Inzidenz.

Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Montag 19 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 417, am Sonntag waren es 444 Personen in Mönchengladbach gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts am Montag in Mönchengladbach damit bei 81,3. Das bedeutet NRW-weit den sechsthöchsten Wert. Der Landesdurchschnitt lag am Montag bei 57,5.