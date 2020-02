Wege aus der Einsamkeit in Wülfrath : Beim Awo-Kochen neue Freunde finden

Cornelia Wiemer und Silvia Birghan (l.) haben ein Konzept entwickelt, bei dem Zubereitung und Genuss von Selbstgekochtem im Blickpunkt stehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Wülfrather Ortsgruppe setzt auf gemeinsame Aktionen als Gegenmittel zu Vereinsamung und Isolation.

Alle zwei Monate verwandelt sich die Küche des Awo-Treffs in eine Art Koch-Studio. Unter dem Motto „Wir kochen wieder!“ haben Cornelia Wiemer, die Leiterin des Bürgertreffs in der Schulstraße, und Silvia Birghan, Leiterin des Awo Familienwerks im Kreis Mettmann, ein Konzept entwickelt, bei dem Zubereitung und Genuss von Selbstgekochtem im Blickpunkt stehen. Dabei geht es nicht allein darum, Lebensmittel als Mittel zum Leben zu verstehen. Es geht auch um soziale Teilhabe.

„Unsere Theke zwischen Küche und großem Saal macht es möglich, dass die, die am Herd in unserer eher kleinen Küche stehen, und die, die hinten Gemüse schneiden, stets in Kontakt sind. Das ist so, als koche man Zuhause mit Freunden,“ erklärt die Awo-Leiterin über diesen kommunikativen Effekt. „Ich habe noch so viele Ideen, die sich aber natürlich nicht alle auf einmal umsetzen lassen“, so Wiemer, der nicht nur beim Kochtreff Nachhaltigkeit und Regionalität aller Produkte, die in der Schulstraße verwendet werden, wichtig sind.

INFO Kommunikation und Genuss Themen Das aktuelle Programm des Bildungswerkes, das auch Sprachkurse anbietet, liegt bei den Verwaltungen, Awo-Treffs oder in Kitas aus. Kochen Die Kochkurse finden bei der Awo, Schulstraße 13, von jeweils 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 25 Euro plus Umlage für die Lebensmittel. Der Kursus Fingerfood und Vorspeisen findet Donnerstag, 26. März, statt. Das Angebot richtet sich an alle Wülfrather, egal ob jung oder alt, weiblich oder männlich, mit oder ohne Kochkenntnisse. Kontakt Telefon 02058-775509.

Es werde, wenn möglich, bei den Händlern in der Umgebung eingekauft für den Verbrauch im Treff. Da sei sie auf einer Linie mit Gabi Köhler. Wichtig ist dem Organisations-Duo auch die Lust am Experiment der Teilnehmenden. „Wir wünschen uns, dass die Wülfrather gerade bei Themen-Abenden mit Gerichten kommen, bei denen sie ‚exotische‘ Zutaten wie Bulgur oder Kokosmilch kennenlernen, die ihnen vielleicht fremd sind,“ sagt Silvia Birghan, für die diese Koch-Reihe auch irgendwie „exotisch“ ist in ihrem sonstigen Arbeitsalltag. „Meist lege ich Programme für die Familienbildung auf. Daher habe ich meist mit Eltern und kleineren Kindern zu tun, für die wir Beratungs- und Hilfsangebote anbieten.“ Aber letztlich geht es auch darum, verschiedene Gruppen an diesem Ort zusammen zu führen und für gemeinsame Aktionen zu begeistern. Den Grundlage für mehr Miteinander ist, dass Zeit, Ressourcen und Interessen gemeinsam genutzt und aktiv gestaltet werden.

Mit der nun wieder neu aufgelegten Kochkursus-Reihe werden Wülfrather aller Altersgruppen und im optimalen Fall auch verschiedenster sozialer Herkünfte angesprochen. „Wichtig ist doch, dass die Menschen, egal in welchem Alter, nicht Zuhause vereinsamen“, formuliert Cornelia Wiemer ein erklärtes Ziel des Angebots. Natürlich sei es nicht ganz einfach, dieses Unterfangen zu realisieren. Menschen mit wenig sozialen Kontakten ziehen sich bevorzugt zurück und sind oft nur schwer aus der Reserve zu locken. Deshalb ist auch das Angebot an der Schulstraße und Stadtteiltreffs wie in Rohdenhaus so umfangreich – und wird möglichst immer wieder durch neue Impulse belebt, wie Cornelia Wiemer und Silvia Birghan berichten.

Kochkursusleiterin ist, wie in den vergangenen zwei Jahren, Gabi Köhnen. Die gelernte Hauswirtschafterin hat sich für Themen-Menüs wie Suppen und Eintöpfe, Fingerfood und Vorspeisen, Spargel und Frühlingsgemüse, mediterrane Küche sowie traditionelle Gerichte entschieden. Diese Aspekte bilden ein breites Spektrum ab und treffen hoffentlich den Geschmack der Interessierten.