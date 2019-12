Mehrfamilienhaus in Rheine : Nachbar soll Feuer mit fünf Verletzten gelegt haben

Rheine/Münster Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rheine sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Nachbar soll den Brand vorsätzlich gelegt haben.

Der 47-Jährige wurde festgenommen und wird noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Münster mitteilten. Ein Brandsachverständiger habe bestätigt, dass es sich um Brandstiftung handele. Das Feuer war den Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag in einem Anbau des Hauses ausgebrochen.