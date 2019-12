Skispaß in NRW : Im Sauerland laufen die Schneekanonen

Winterberg Das Wintersportvergnügen im Sauerland kommt langsam in die Gänge. Bislang laufen seit Mitte Dezember sieben Skilifte, sie bedienen allerdings nur drei Pisten. Am Sonntag sollen weitere lifte aktiviert werden.

Zunächst sollen am Sonntag ein Schlepp- und ein Kinderlift sowie ein Förderband in Neuastenberg hinzukommen. Dann könnten auch im Skiliftkarussell weitere Bänder starten. In Hunau in Schmallenberg-Bödefeld soll ein Förderband Rodeln und Schlittenfahren möglich machen. „Wir tun, was wir können, um die Hänge nacheinander freizugeben“, hieß es weiter. Einzelne Skifahrer und Skischulen seien bereits aktiv.