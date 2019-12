Unter Fahrzeug eingeklemmt : Frau will Schafe von Straße vertreiben und wird schwer verletzt

Beverungen Bei dem Versuch, Schafe von einer Kreisstraße bei Beverungen zu vertreiben, ist eine Frau von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden.

Die 34-Jährige war am Freitag gegen 10.30 Uhr mit einem grauen VW Golf auf der K44 unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Haarbrück liefen zwei Schafe auf der Fahrbahn. Da sie diese von der Straße vertreiben wollte, hielt sie auf der Fahrbahn an und stieg aus. Zu dieser Zeit war eine Audi-Fahrerin ebenfalls auf der K44 unterwegs. Sie bemerkte die Situation rechtzeitig, bremste auf Schrittgeschwindigkeit herunter und fuhr mit ihrem Audi links an der 34-Jährigen vorbei.

Als beide etwa auf gleicher Höhe waren, näherte sich ein VW Lupo, der ebenfalls in die selbe Richtung fuhr. Die 19-jährige Lupo-Fahrerin bemerkte beide Fahrzeuge zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der Lupo prallte gegen die Hecks beider Wagen, wodurch beide nach vorne geschoben wurden. Der Audi erfasste durch den Stoß die 34-Jährige auf der Fahrbahn. Sie kam zu Fall und wurde unter der rechten Fahrzeugseite eingeklemmt. Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Lupo-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.