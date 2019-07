Dieb in der Pauluskirche Bielefeld : Einbrecher schaltet statt Licht die Kirchenglocken an

Einbrecher schaltet statt Licht die Kirchenglocken an

Dieb in der Pauluskirche Bielefeld

Bielefeld Trotz seiner „Professionalität“ als Dieb ist der Einbrecher in der Bielefelder Pauluskirche leider nicht mit leeren Händen abgezogen.

Ein Einbrecher in der Bielefelder Pauluskirche hat durch Glockengeläut auf seine Tat aufmerksam gemacht. Vermutlich habe er auf der Suche nach dem Lichtschalter versehentlich die falsche Taste betätigt und die Glocken geläutet, teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit. Der Einbruch hatte sich gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen zugetragen. Ein Anwohner habe sich über die ungewöhnliche Zeit des Glockenläutens gewundert und die Polizei alarmiert.