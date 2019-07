Umfrage : Bäckereien in der Krise – wo kaufen Sie Ihr Brot am liebsten?

Bäckereien in der Krise – wo kaufen Sie Ihr Brot am liebsten?

Düsseldorf Die Insolvenz der Bäckereikette Oebel zeigt, wie hart das Geschäft mit Brot und Brötchen ist. Immer mehr Kunden kaufen ihr Brot im Supermarkt oder beim Discounter. Wir wollen wissen, wo unsere Leser ihr Brot am liebsten kaufen.

Beim Bäcker um die Ecke oder im Backshop beim Discounter? Zwei Drittel der Deutschen geben an, ihr Brot noch immer am liebsten beim Bäcker zu kaufen. Dennoch geraten immer wieder große Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten, wie zuletzt die Aachener Bäckereikette Oebel. Wo kaufen Sie Ihr Brot, teilen Sie uns in unserem neuen Umfrageformat mit, welche Bäcker bei Ihnen am besten abschneiden.