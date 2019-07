Gläubige verlassen Gottesdienst in Münster : Predigt über Missbrauch und Vergebung sorgt für Empörung

Gläubige verlassen Gottesdienst in Münster

Gut 70 Gottesdienstteilnehmer haben unter Protest eine Kirche in Münster verlassen. Grund dafür: Die Predigt eines emeritierten Pfarrers über Missbrauch und Vergebung.

Das berichtet das Münsteraner Internetportal "kirche-und-leben.de" am Donnerstag. Pfarrer Ulrich Zurkuhlen habe in seiner Predigt am letzten Wochenende dafür geworben, einander vergeben zu können und die Äußerung ausdrücklich auch auf Priester bezogen, die als Täter Minderjährige sexuell missbraucht haben. Aufhänger war das Lästern zweier Frauen über ihre verstorbenen Männer, das er zufällig mitbekommen hatte. Das habe der 79-Jährige auch im Nachhinein bestätigt.