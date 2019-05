Missbrauchsskandal in Kirche : Sechs NRW-Staatsanwaltschaften ermitteln wegen Vorwürfen gegen Priester

Paderborn 1670 Kleriker sollen in mehreren Jahrzenten über 3677 Kinder missbraucht haben. Die Akten liegen nun bei sechs Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen.

Wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen elf Priester des Erzbistums Paderborn ermitteln jetzt sechs Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen. Das sagte Oberstaatsanwalt Christoph Zielke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer ersten Prüfung der Personalakten durch seine Behörde seien die Akten an die Staatsanwaltschaft in Bielefeld (1 Fall), Siegen (1), Hagen (2), Bochum (2), Dortmund (2) und Arnsberg (2) übermittelt worden.