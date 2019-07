Missbrauchsfall Lügde : Ermittlungen gegen neuen Verdächtigen - Polizei stellt Gegenstände sicher

Bielefeld Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde hat die Polizei eine weitere Parzelle auf dem Campingplatz durchsucht. Jetzt ermittelt sie gegen einen bislang unbekannten Verdächtigen - ebenfalls wegen schweren Kindesmissbrauchs. Die Polizei hat vor Ort Gegenstände sichergestellt.

Polizisten begannen am Mittwoch damit, eine Parzelle zu durchsuchen, die bisher nicht im Fokus der Polizei stand. Die Parzelle liegt laut „Westfalen-Blatt“ am nördlichen Rand des Campingplatzes, auf ihr stehe ein älterer Wohnwagen mit einem festen Anbau.

Am Donnerstag gaben Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld nun gemeinsam bekannt, dass dort nach Beweismitteln gegen einen neuen Beschuldigten gesucht wurde. Demnach geriet ein 57-jähriger Mann aus Steinheim im Kreis Höxter durch die Vernehmung eines minderjährigen Opfers ins Visier der Ermittler.

Gegen den 57-Jährigen wurde aufgrund der Zeugenaussage ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet. Der Mann, der eine eigene Parzelle auf dem Campingplatz besitzt, wurde bis dahin nicht als Beschuldigter in dem Missbrauchskomplex geführt. Die Durchsuchungen sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Gericht in Detmold

Gericht in Detmold : Erstes Missbrauchsopfer sagt als Zeugin im Lügde-Prozess aus

Als die Opfer aussagen, will Andreas V. nur noch raus

Lügde-Prozess : Als die Opfer aussagen, will Andreas V. nur noch raus

Zu Besuch in Lügde

Zu Besuch in Lügde : Eine Stadt unter Generalverdacht

Der neue Verdächtige im Missbrauchsfall ist jedoch derzeit weiter auf freiem Fuß. Dies teilte die Polizei Bielefeld am Donnerstag auf Anfrage mit. „Er wurde weder vorläufig festgenommen, noch wurde ein Haftbefehl gegen ihn beantragt“, hieß es.

Bei der Durchsuchung der Parzelle des neuen Verdächtigen im Missbrauchsfall von Lügde hat die Polizei am Donnerstag Gegenstände sichergestellt. Ermittler in weißen Schutzanzügen fotografierten auf der Parzelle und trugen in Kisten Gegenstände von dem Gelände, wie ein dpa-Reporter berichtete. Journalisten durften den Campingplatz nicht betreten. Von außen war auf der Parzelle eine Art Holzbaracke mit mehreren Anbauten zu sehen.