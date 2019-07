Kostenpflichtiger Inhalt: Wenige Tage nach Start : Anbieter Tier erhöht Minutenpreis für E-Scooter in Düsseldorf

Foto: Christoph Schroeter Infos In diesen NRW-Städten gibt es E-Scooter zu leihen.

Düsseldorf Wer die E-Scooter von Tier mieten will, muss nun vier Cent mehr pro Minute zahlen. Deutschlandweit wird somit in Düsseldorf mit die höchste Gebühr verlangt. Bald werden aber auch andere Unternehmen ihre E-Tretroller in der Landeshauptstadt anbieten.