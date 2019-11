Gedenkbuch für die Opfer : Mindestens 131 Tote durch Pogrome von 1938 im heutigen NRW

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet würdigt das Gedenkbuch für die Toten des Pogroms von 1938 in seiner Rede.

Düsseldorf Bei den Novemberpogromen unter der Nazi-Herrschaft 1938 gegen die jüdische Bevölkerung sind im heutigen Nordrhein-Westfalen mindestens 131 Menschen umgekommen. Ein Gedenkbuch soll an die Opfer erinnern.

Das ergibt sich aus einem landesweiten Forschungsprojekt der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das daraus entstandene Buch, in dem alle Opfer mit ihrer Biografie erwähnt werden, stellten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Dienstag vor.

Die Landeszentrale für politische Bildung hatte das Projekt unterstützt. Es fasst Daten aus verschiedenen Quellen, darunter der 430 Kreis- und Kommunalarchive sowie der Gedenkstätten, zusammen. Demnach ist die Zahl der Opfer im heutigen Nordrhein-Westfalen höher als bisher angenommen wurde. Die bisherige Darstellung der Novemberpogrome sei reichsweit von 100 bis 500 Toten ausgegangen, erklärte die Stadt Düsseldorf. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand gesteckt und jüdische Bürger misshandelt, verschleppt und ermordet.