Nach Großeinsatz in Hattingen : Polizei will alle 300 Partygäste des Swingerclubs befragen

Hattingen Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr in einem Swinger-Club im Ennepe-Ruhr-Kreis will die Polizei alle 300 Partygäste befragen. Der Club wurde wegen einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung evakuiert.

Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. In dem großen Swinger-Club in Hattingen waren am Samstagabend bei einer Party zwei Menschen kollabiert. Weitere Gäste klagten über Unwohlsein und mussten medizinisch behandelt werden.