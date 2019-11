Betrugsversuch in Engelskirchen : Mit Spionage-Kamera bei Führerscheinprüfung erwischt

Betrugsversuch in Engelskirchen

Engelskirchen Mit einer versteckten Mini-Kamera hat ein 32-Jähriger in Engelskirchen versucht, sich durch die Führerscheinprüfung zu mogeln.

Nicht weit vom Gebäude entfernt, in der die Theorieprüfung stattfand, hätten zwei Komplizen des Prüflings die Aufgaben über eine Mobilfunkverbindung mitlesen können, berichtete die Polizei in Gummersbach am Dienstag.