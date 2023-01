Polizisten demonstrieren die Gefahren So gefährlich sind Messer-Angriffe

In der Fortbildungsstelle des Düsseldorfer Polizeipräsidiums hat die Polizei am Montag demonstriert, wie gefährlich Messerangriffe sind – und wie schnell es dazu kommen kann. Insbesondere Polizisten müssen mittlerweile bei sehr vielen Einsätzen damit rechnen, dass ihre Gegenüber unvermittelt ein Messer zieht und zu sticht. Für Polizisten ist es sehr schwer, dabei überhaupt zu erkennen, was der mutmaßliche Angreifer in der Hand hält. „Im Dunkeln ist das sogar nahezu unmöglich, weil auch alles sehr schnell geht“, sagt ein Mitglied einer Spezialeinheit, das an der Übung teilgenommen hat.