Von Indien bis Minden Bahn auf dem Wasser unterwegs

In Minden steht ein besonderes Labor, in das der Waggon nun kommen wird: eine Klimakammer. Diese kann sehr heiß und eiskalt gemacht werden. Von solchen Laboren gibt es weltweit nur ganz wenige. Geprüft wird, ob die Klimaanlage des Waggons mit den extremen Temperaturen in Indien klarkommt. Zwischen 4 und 44 Grad Celsius sollen getestet werden.