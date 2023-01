Missbrauchsprozess gegen Marcus R. „Er zeigte mir unaufgefordert sein Führungszeugnis“

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Wermelskirchener 122 Taten zwischen 2005 und 2019 vor. Er hat alle in der Anklage aufgeführten Taten gestanden. Dazu zählen viele schwere Fälle sexualisierter Gewalt. Das jüngste Opfer war ein vier Wochen altes Mädchen. Der 45-Jährige hatte als Babysitter gejobbt und so das Vertrauen vieler Eltern erlangt. Seine Präferenz waren kleine oder behinderte Kinder, weil die – so sagte er es im Chat mit anderen Pädokriminellen – „nicht petzen können“.