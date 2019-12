Epileptischer Anfall am Steuer : Autofahrer bremst anderen Wagen aus – und rettet Leben

Tim von Dahlen (l.) hat am Donnerstagmittag einem Mann das Leben gerettet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Ein Fahrer erleidet auf der B 8 in Düsseldorf in seinem Auto einen epileptischen Anfall und kann den Wagen nicht mehr kontrollieren. Ein angehender Fahrlehrer bremst ihn aus und rettet ihm damit vermutlich das Leben.

Am Donnerstagmittag ist Tim von Dahlen mit seinem Auto auf der Bundesstraße 8 auf dem Weg nach Düsseldorf. Der 40-Jährige ist beruflich unterwegs; er macht eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Da fällt ihm plötzlich ein vor ihm fahrender Citroën auf. Das Fahrzeug kann sich kaum in der Spur halten. Dann kommt eine Tagesbaustelle. Der Citroën rammt mit dem Außenspiegel ein Baustellenschild um. „Spätestens da wusste ich, dass mit dem Fahrer etwas nicht in Ordnung sein muss“, sagt von Dahlen. Doch das Auto fährt unbeirrt weiter, kommt immer wieder von der Fahrbahn ab, prallt dabei gegen die Betonleitplanken. Dennoch hält sich der Wagen irgendwie auf der zweispurigen Fahrbahn.

Van Dahlen beschließt, das Fahrzeug zu überholen und auszubremsen. „Ich musste das tun, weil der Wagen sonst vermutlich gegen einen Brückenpfeiler gefahren wäre. Und die Brücke kam immer näher“, sagt er. Er schaltet den Warnblinker ein, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Als er auf gleicher Höhe mit dem Citroën ist, schaut er ins Wageninnere. „Der Fahrer hatte Schaum vorm Mund und blutete im Gesicht. Er schlug wild mit den Armen ums sich“, erzählt der 40-Jährige nur wenige Stunden später.

Um den Wagen zu stoppen, setzt sich der angehende Fahrlehrer sich mit seinem Auto vor den Citroën, drosselt dann seine Geschwindigkeit langsam runter. Und tatsächlich gelingt es ihm, das Fahrzeug zu stoppen. „Dabei wurde ich in meinem Auto noch 90 Grad vor den anderen Wagen geschoben“, sagt von Dahlen. Dennoch bleibt er unverletzt.

Nach dem erfolgreichen Manöver sieht er sofort im Citroën nach dem anderen Fahrer und verständigt die Polizei. Der Mann, von Dahlen schätzt ihn auf Mitte 30, liegt benommen auf seinem Sitz. Er hatte einen epileptischen Anfall, wie sich später herausstellt. Ansonsten bleibt auch er unverletzt. Zufällig fährt ein Anästhesist an der Unfallstelle vorbei und hält an. „Er hat dann sofort medizinische Hilfe geleistet“, sagt von Dahlen. Das Unfallopfer wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Er war da schon wieder ansprechbar.“

Mit seinem Wagen bremste von Dahlen den anderen Wagen aus. Dessen Fahrer war nicht mehr in der Lage, das Auto zu steuern. Foto: Christoph Reichwein (crei)