200.000 Euro : Land NRW verdoppelt Kältehilfen für Obdachlose

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen stellt neue, höhere Fördergelder bereit, um wohnungslosen Menschen im Winter zu helfen. Die Kältehilfen wurden auf 200.000 Euro verdoppelt.

Mit den Mitteln wolle das Land obdachlosen Menschen unkompliziert helfen, damit sie nicht erfrieren, erklärte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe können die Fördergelder in einem unbürokratischen Verfahren beantragen, um etwa Schlafsäcke und Isomatten zu beschaffen und an Menschen zu verteilen, die auf der Straße leben. Im vorigen Winter hatte das Ministerium erstmals dafür Mittel zur Verfügung gestellt.