Beinahe-Kollisionen im Luftraum : „Die Lösung wäre ein weltweit einheitliches Kollisionswarnsystem“

Zwei Flugzeuge fliegen am Himmel sehr nahe aneinander vorbei. (Symbolbild). Foto: Shutter/muratart

Düsseldorf Einem Bericht zufolge kommt es im Luftraum über Deutschland immer wieder zu Beinahe-Zusammenstößen zwischen Flugzeugen. Ein Experte erklärt, wie der Luftverkehr geregelt ist und was solche Vorfälle begünstigt.

Eines NDR-Berichts zufolge hat es in den vergangenen Jahren rund 170 gefährliche Annäherungen von Luftfahrzeugen in Deutschland gegeben, die meisten im näheren Umkreis von Flughäfen. In NRW gab es dem Bericht zufolge allein 2018 acht solcher Vorfälle. Habbo Brune kommt aus Gladbeck in NRW und ist Luftraumbeauftragter des Deutschen Aeroclubs. Der Verband vertritt gesammelt die Interessen deutscher Luftsportvereine.

Herr Brune, wie ist der Luftraum im Umfeld eines Flughafens grundsätzlich geschützt?

Habbo Brune: Große Flughäfen wie die in Düsseldorf oder Köln sind durch besondere Luftraumkategorien geschützt. In diesem Bereich finden die Start- und Landeanflüge statt. Sportflieger oder andere private Flieger dürfen nur mit einer speziellen Genehmigung in diesen Bereich einfliegen. Andersherum dürfen aber auch große Flugmaschinen den geschützten Flugraum verlassen und über andere Wege fliegen, in denen sich auch kleinere Flieger aufhalten. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie auf der Straße: Nur weil ein Lkw meistens auf der Autobahn fährt, darf er ja trotzdem auch über eine Bundesstraße fahren und kann dort einem Cabrio begegnen.

Wieso kommt es im Umfeld von Flughäfen dennoch zu Beinahe-Kollisionen?

Brune: Problematisch sind die kleineren Flughäfen, die von Billigairlines und Privatfliegern genutzt werden. In NRW sind das beispielsweise die Flughäfen in Weeze und Paderborn. Die liegen nicht innerhalb einer solch großen Flugsicherheitszone, sondern dort gilt eine sogenannte Transponderpflicht-Zone. Das bedeutet, dass jedes Flugobjekt, das sich dort bewegt, mit einem sogenannten Transponder ausgerüstet sein muss.

Was ist ein Transponder?

Brune: Das ist ein Gerät, das wie eine Art elektronisches Kennzeichen und Peilsender funktioniert. Der Transponder sendet Daten wie Position, Flughöhe und Flugzeugtyp aus, die von der Flugsicherung am Boden gelesen werden können. In Deutschland sind alle motorisierten Flieger dazu verpflichtet, einen Transponder an Bord zu haben. Nicht-motorisierte Fluggeräte wie beispielsweise Segelflieger oder Hängegleiter hingegen nicht. Am Airport Weeze gab es mal den Fall, dass eine Ryanair-Maschine spontan abdrehen musste, weil drei Segelflieger in der Nähe des Luftraums unterwegs waren. Da haben die Transponder-Signale eine Kollision noch rechtzeitig verhindert.

Muss ein Pilot außerhalb eines Flughafen-Luftraumes so etwas dann mit bloßem Auge erkennen?

Brune: Ja, wobei ein visuelles Erkennen je nach Witterungsverhältnissen und äußeren Umständen schwierig sein kann. Einen weißen Segelflieger erkennt man vor einer weißen Wolke nun mal schlecht oder spät. Auch die Sichtverhältnisse beim Flug Richtung Sonnenuntergang können schwierig sein. Sehen und gesehen werden lautet daher die Devise in nicht-kontrollierten Lufträumen.

Welche Regeln greifen in einem solchen Fall dann?

Brune: Im Luftverkehr gelten ähnlich wie im Straßenverkehr Vorfahrtsregeln, wie beispielsweise ein simples rechts vor links. Eine Regel besagt eben auch, dass ein motorisiertes Flugzeug einem nichtmotorisierten ausweichen muss.

Wird ein Pilot in einer solchen Situation nervös oder ist das Alltag?

Brune: Alltäglich ist das bestimmt nicht. Trotzdem lässt sich das nicht pauschal sagen. Ein junger Berufsanfänger am Steuer eines Airbus, der frisch von der Flugschule kommt und erst 200 Flugstunden hat, geht mit einer solchen Situation natürlich anders um als ein erfahrener Segelflieger, der schon rund 5000 Flugstunden gesammelt hat.

Was müsste passieren, um das Risiko für Zusammenstöße im Luftraum zu reduzieren?