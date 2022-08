Nach Gaskrise kommt Stromkrise : So teuer wird der Winter für Verbraucher

Strommasten stehen in der Dämmerung am Morgen auf einem Feld. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Zur Gas- kommt jetzt noch die Stromkrise. Deshalb sollen die Atommeiler länger laufen. Dennoch droht eine massive Kostensteigerung für die Verbraucher - und die Umlage zur Rettung von Gashändlern wie Uniper kommt noch oben drauf.

Die Energiekrise erfasst die Verbraucher in Deutschland nun von allen Seiten. Zur Gas- kommt jetzt noch eine Stromkrise hinzu, zunächst bei den Preisen. „Wir haben bereits eine veritable Strompreiskrise“, sagte Manuel Frondel, Energieexperte des RWI-Leibniz-Instituts. Doch im Winter könnte daraus auch eine echte Stromkrise werden, wenn die Menschen vermehrt mit elektrisch betriebenen Lüftern oder Radiatoren heizen, wenn die drei letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen und wenn die französischen Atomkraftwerke nur eingeschränkt liefern. Das hat Folgen.

Verbraucher Für sie wird es richtig teuer, unabhängig davon, ob sie zur Miete oder im eigenen Haus leben. Konkret hat dies das Vergleichsportal Check 24 für einen Vier-Personen-Musterhaushalt in einem Reihenhaus berechnet, der 20.000 Kilowattstunden Gas und 5000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht: Die Gasrechnung würde sich – nach den aktuellen Preisen – binnen eines Jahres von 1301 Euro auf 3415 Euro erhöhen. Die Stromrechnung steigt damit von 1525 Euro auf 1949 Euro. Zusammen ergibt das eine Kostensteigerung von 2538 Euro im Jahr. So lange Kunden noch einen alten Vertrag haben, bleiben sie zunächst verschont, aber irgendwann sind Anschlussverträge nötig. Vor allem beim Gas tut das richtig weh: „Wenn die bereits vor der Krise beschafften Energiemengen der Versorger verbraucht sind, werden sie zu den aktuellen Rekordpreisen an der Börse eingekauft werden müssen“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer bei Check 24: „Die Jahresrechnung und damit auch die Abschläge könnten dann um das Drei- bis Fünffache steigen.“ Auch der Strompreis werde wohl weiter steigen. Im Juli kostete Strom an der Strombörse demnach 256 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Info So sieht es bei Atom und Kohle aus Atomkraftwerke Drei Meiler laufen noch: Emsland von RWE, Isar 2 von Eon, Neckarwestheim von EnBW. Sie sollen eigentlich zum Jahresende vom Netz. Kohlekraftwerke Die Versorger haben wegen des Niedrigwassers der Flüsse Probleme, genug Steinkohle zu bekommen.

Hinzu kommt eine Umlage, die alle Gaskunden ab Oktober zahlen sollen, damit Großhändler wie Uniper die Energiekrise überleben und sich als Ersatz für die Lieferungen aus Russland teures Gas am Markt beschaffen können. Die Höhe dieser Umlage ist noch offen. Werden es zwei Cent pro Kilowattstunde, wie Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Woche in Aussicht gestellt hat, fallen inklusive Steuer weitere 476 Euro im Jahr an, rechnet das Portal Check 24 vor.

Atomkraft Die Entwicklung beim Strom lässt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nun in einem Stresstest untersuchen. Der Grünen-Politiker schließt einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nicht mehr aus. Beim Stresstest könnte sich ein „Sonderszenario“ ergeben, sagte Habeck dem Sender RTL. Dann stelle sich die Frage, ob die Stromnetzstabilität in diesem Jahr durch weitere Maßnahmen gesichert werden müsse. Das heißt: Die Meiler könnten wegen einer drohenden Stromlücke länger am Netz bleiben. Als Ersatz für das russische Gas sieht Habeck sie weiter nicht: Das Sparpotenzial beim Gas durch längere Atomkraft-Laufzeiten sieht er bei 0,5 bis 0,7 Prozent.

RWI-Forscher Manuel Frondel begrüßt die Pläne: „Damit es nicht noch schlimmer kommt, sollten alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden, die sich dämpfend auf das Strompreisniveau auswirken können. Der Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke für eine gewisse Zeit könnte diesbezüglich hilfreich sein – zumal wenn die französischen Atomkraftwerke im Winter in großer Zahl nicht zur Verfügung stehen würden.“ Am wahrscheinlichsten ist es, dass der Eon-Meiler Isar 2 bei München länger am Netz bleibt. Bayern hat das größte Energieproblem: viel Industrie, blockierter Netzausbau, wenig Kohlekraftwerke. Eon ist auch am wankelmütigsten. Unwahrscheinlich erscheint hingegen, dass der RWE-Meiler Emsland weiter am Netz bleibt. Was aus Neckarwestheim von EnBW wird, ist offen.

Rein technisch ist eine kleine Laufzeitverlängerung unter Nutzung der vorhandenen Brennstäbe möglich. „Kernkraftwerke können für eine kurze Zeit auch nach dem Ende eines Brennstoffzyklus noch Strom erzeugen, aber nur für wenige Wochen/Monate, je nach dem konkreten Brennstoffvorrat in einer Anlage“, sagte der Sprecher des Lobbyverbands Kern D. Zugleich betonte er: „Für einen längeren Versorgungsbeitrag wäre eine Nachladung frischer Brennelemente erforderlich, so etwa für einen Betrieb im übernächsten Winter 2023/24 und danach.“ Diese Brennelemente benötigen Uran, das oft aus Russland kommt. Was die Sicherheitsprüfungen angeht, hält der Tüv-Verband einen kurzen Weiterbetrieb für möglich: „Aus sicherheitstechnischer Sicht wäre dies möglich, ausgesetzte oder verschobene Prüfungen müssten dafür jedoch nachgeholt werden“, sagte die Sprecherin: „Der Weiterbetrieb für einige Monate ist mit den vorhandenen Brennelementen ebenfalls möglich, die Situation ist in den einzelnen Anlagen aber unterschiedlich.“