Kontrolle in Mönchengladbach Polizeihündin stellt betrunkenen Autofahrer

Kurz nach 22 Uhr hatte eine Zeugin einen Autofahrer gemeldet, der in Schlangenlinien von Viersen aus auf der Kaldenkirchener Straße unterwegs war. Dabei fuhr er bei Rot über eine Ampel. Als der 54-Jährige die nahende Polizei hörte, stellte er sein Auto an der Bushaltestelle Rembrandtstraße am Schürenweg ab und flüchtete zu Fuß.