Schwerer Verkehrsunfall in Moers Wagen prallt auf der Krefelder Straße gegen einen Baum

Am Sonntagmorgen hat sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße ereignet. Ein 34-jähriger Mann aus Moers fuhr auf der Krefelder Straße aus Richtung Moers kommend in Fahrtrichtung Niep. In Höhe Krefelder Straße / Nieper Straße geriet der Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend auf der rechten Fahrbahnseite mit einem Baum. Der Fahrer sowie seine 37-jährige Beifahrerin aus Duisburg wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr für die Personen ist laut Kreispolizei Wesel derzeit auszuschließen. Die Beifahrerin konnte sich nicht selbstständig aus dem Pkw befreien und wurde von der Feuerwehr unter Einsatz eines hydraulischen Schneid-/ Spreizgerätes befreit. Dem Fahrer des Pkw wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Wie die Polizei berichtet, bestand für den verunfallten Wagen zum Unfallzeitpunkt kein Versicherungsschutz. Die Unfallstelle wurde für etwa zwei Stunden durch die Polizei gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Das total zerstörte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt.