Schüsse in Hamm : Mann sticht Jugendlichen direkt vor Polizisten nieder

Schüsse in Hamm

Hamm In Hamm ist es zu einem blutigen Zwischenfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Vor den Augen der Polizei hat ein 40-Jähriger mehrmals auf einen Jugendlichen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt. Die Polizei stoppte den Angreifer mit Schüssen.

Dabei sei der Mann ebenfalls lebensgefährlich verletzt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Dortmund mitgeteilt.

Zuvor war es in einem Mehrfamilienhaus am Freitagabend zum Streit zwischen drei Syrern (16, 19 und 23 Jahre alt) und dem 40 Jahre alten Türken gekommen. Dabei schlugen und traten die jüngeren Männer nach Polizeiangaben auf den 40-Jährigen ein. Nachdem die Polizei die Streitenden getrennt hatte, sollte der 40-Jährige in einem Krankenwagen behandelt werden.