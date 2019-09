60 Tiere gerettet : Großbrand zerstört Bauernhof in Nottuln - Kriminalpolizei ermittelt

Nottuln Ein Großfeuer hat einen Bauernhof in Nottuln im Münsterland stark zerstört. Bewohner und Tiere konnten gerettet werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Am Samstag brach auf einem Bauernhof in Nottuln bei Coesfeld ein Feuer aus, wie die Polizei Coesfeld am Samstag mitteilte. Der landwirtschaftliche Hof stand daraufhin in Flammen.