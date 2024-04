Schwerer Unfall in Veen Kradfahrerin verletzt sich lebensgefährlich

(RP) Am Ostersonntag gegen 16.37 Uhr hat sich in Veen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war zu der genannten Zeit ein 28-jähriger Mann aus Xanten mit seinem Auto auf der Winnenthaler Straße aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Alpen unterwegs. An der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße/Unterheide übersah er eine vorfahrtberechtigte Frau, die mit ihrem Krad auf der Straße Unterheide aus Alpen kommend fuhr. Auf der Kreuzung kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 19-jährige Kradfahrerin aus Bottrop schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis gegen 18.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.