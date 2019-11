Großeinsatz in Gronau : 43-Jähriger auf offener Straße durch Schüsse verletzt - Mordkommission ermittelt

Gronau Ein Mann ist am Mittwochmorgen in Gronau durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Mehrere Personen sind derzeit laut Polizei in einem Kleinwagen auf der Flucht.

In Gronau ist am Mittwoch gegen 8.10 Uhr ein 43 Jahre alter Mann durch Schüsse verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Borken und die Münsteraner Polizei in einer Stellungnahme mitteilten, wurden auf der Losserstraße mehrere Schüsse aus einem Kleinwagen abgefeuert. Der 43-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er sei aber ansprechbar, hieß es weiter.

„Die Hintergründe des Angriffs sind zur Zeit noch unbekannt, uns liegen aber Anhaltspunkte dafür vor, dass auf den Gronauer gezielt geschossen wurde", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Eine Beziehungstat sei wahrscheinlich.

Beim Polizeipräsidium Münster wurde eine Mordkommission eingerichtet. Bei der intensiven Fahndung seien auch die umliegenden deutschen und niederländischen Polizeibehörden eingebunden. „Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Zurzeit werden Zeugen befragt und Spuren gesichert“, hieß es.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein weißer Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen vom Tatort weg. Darin saßen demnach mehrere Personen, möglicherweise zumindest teilweise südländischer Herkunft. Polizei und Rettungsdienst sind derzeit in Gronau im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Geschehen unter der Notfallnummer 110.

(mba)