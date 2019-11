Wegen Kleidung der Marke Thor Steinar : Dortmund schließt Laden mit extrem rechter Kundschaft

Dortmund Die Stadt Dortmund hat einen umstrittenen Laden geschlossen, in dem bei Rechtsextremen beliebte Kleidung verkauft wurde. Bei Ortsbesichtigungen fand die Polizei auch noch Mängel am Ladenlokal.

Man habe das Geschäft in der Innenstadt wegen Mängeln beim Brandschutz am Dienstag „im Wege des Sofortvollzugs“ dichtgemacht und versiegelt, begründete die Stadt. Ein Sprecher ergänzte am Mittwoch auf Anfrage: „Dass die Stadt keinen Laden haben will, der an die rechtsextremistische Szene Kleidung verkauft, liegt auf der Hand.“