Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach : 38-Jähriger in Krefeld festgenommen - Verdacht auf Kindesmissbrauch

38-Jähriger in Krefeld festgenommen - Verdacht auf Kindesmissbrauch

Krefeld Fünfte Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach: Es geht um schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Nun ist ein weiterer Tatverdächtiger in Krefeld festgenommen worden.

Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach hat es eine fünfte Festnahme gegeben. Am Dienstagabend hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, ein 38-Jähriger sei in Krefeld wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs festgenommen worden. Am Mittwoch wollen sie Details bekanntgeben.