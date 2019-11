Feuerwehreinsatz in Dortmund : Frau entdeckt Eule in Schornstein von Wohnzimmerkamin

Dortmund Ungewöhnlicher Einsatz für die Dortmunder Feuerwehr: Die Einsatzkräfte befreiten eine verschreckte Eule aus einem Schornstein.

Eine Frau bemerkte am Dienstagabend ein Rascheln in ihrem Wohnzimmer und schaute vorsichtig nach, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Dabei blickte sie tief in die Augen einer Eule, die hinter der Glasscheibe ihres Kamins saß.