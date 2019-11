Nach Ausschreitungen bei Kurden-Demos : Wohnungen von zehn Tatverdächtigen im Ruhrgebiet durchsucht

Herne Zweimal kam es in Herne an einem türkischen Café zu schweren Auseinandersetzungen unter Einsatz von Waffen. Nun hat die Polizei zehn Durchsuchungsbefehle erlassen.

Nach Ausschreitungen in Herne bei Kurden-Demos gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien haben Ermittler am Mittwoch zehn Wohnungen durchsucht. Die Beamten rückten in den frühen Morgenstunden an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum mitteilten.

In den Wohnungen von zehn Verdächtigen - neun in Herne und eine in Gelsenkirchen - seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Die Ermittler hatten vor allem Mobiltelefone und andere Speichermedien im Visier - auch, um möglichen Absprachen der Beteiligten vor den Krawallen auf die Spur zu kommen.

Bei einer angemeldeten Versammlung mit hoher kurdischer Beteiligung kam es am 14. Oktober in Herne an einer Trinkhalle und einem türkischen Café zu Auseinandersetzungen. Dabei wurden unter anderem mehrere Personen verletzt.Eine Woche später, am 21. Oktober, kam es erneut zu Ausschreitungen. Tatort war wieder das türkische Café in der Herner Innenstadt. Erst mit starken Polizeikräften gelang es, die Auseinandersetzung zweier Gruppen, bei der auch Messer, Schlagstöcke, Ketten sowie mit Schrauben und Nägeln versehene Latten eingesetzt wurden, zu unterbinden.

Der durch eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe verstärkte Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bochum nahm umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der gefährlichen Körperverletzung auf. Nach den intensiven Ermittlungen konnten zehn Tatverdächtige ermittelt werden.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Ulrich Fritsche und Polizeipräsident Jörg Lukat zeigen sich zufrieden mit dem schnellen Ermittlungserfolg. "Gewalttätige Auseinandersetzungen dieser Art haben auf unseren Straßen nichts zu suchen.“

