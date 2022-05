Tat in Gelsenkirchen : Räuber verliert vermutlich Schlüsselbund mit Schalke-Logo

Diesen auffälligen Schlüsselbund mit Engeln, einem blauen Herz und dem Logo des FC Schalke 04 hat ein mutmaßlicher Handtaschenräuber in Gelsenkirchen wahrscheinlich am Tatort verloren. Foto: dpa/-

Gelsenkirchen Nach einem Handtaschenraub in Gelsenkirchen hat die Polizei ein wichtiges Beweisstück gesichert: einen auffälligen Schlüsselbund. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas über den Schlüsselbund sagen können.

Nach einem Handtaschenraub im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck am 20. Mai hat die Polizei ein wichtiges Beweisstück gesichert: einen auffälligen Schlüsselbund. Diesen habe der Räuber vermutlich am Tatort verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Bund befinden sich mehrere Schlüssel-Anhänger: zwei Engel, ein blaues Herz, ein quadratisches Filzstück - und ein Logo des Bundesliga-Rückkehrers FC Schalke 04. Letzteres grenzt den Täterkreis allerdings nicht wirklich weit ein, denn in Gelsenkirchen ist praktisch jeder ein Schalke-Fan.