Nach den Tornados in Lippstadt : Zerstörter Kirchturm soll wieder aufgebaut werden

Nach den Tornados in Lippstadt

Lippstadt/Paderborn Durch die Tornados ist unter anderem die unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Clemens in Lippstadt schwer beschädigt worden. Der Kirchturm soll nun aber wieder aufgebaut werden. Die Spitze war abgebrochen.

Jüngste Luftbildaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung nach den Tornados in Paderborn und Lippstadt. Neben zahlreichen Dächern und Fassaden war unter anderem auch die mehrere hundert Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Clemens in der Lippstädter Gemeinde Hellinghausen (Kreis Soest) am vergangenen Freitag durch das Unwetter schwer beschädigt worden.