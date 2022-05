Aktivitäten für junge Menschen in Korschenbroich : Was die Jugendbotschafterin an Projekten plant

Was die Jugendbotschafterin an Projekten plant

Korschenbroich Aktuell soll ein Logo für die Jugendkonferenz entstehen. Die jungen Teilnehmer sind aufgefordert, gemeinsam dafür Ideen zu entwickeln. Über andere Projekte berichtete Jugendbotschafterin Klara Kuchta im Ausschuss.

Das Projekt „Volleyball – Schwarzlicht“ musste wegen der Pandemie schon zweimal verschoben werden. Der neue Termin ist am 12. November in der Mehrzweckhalle Kleinenbroich. Das für den 27. August von den Jugendlichen organisierte Turnier „Kick & Chill“ findet ortsüber-greifend zeitgleich in Kooperation mit den Sportvereinen und Jugendzentren auf den Kleinspielfeldern in Glehn, Herrenshoff, Kleinenbroich und Korschenbroich statt.