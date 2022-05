Zoll am Flughafen Köln/Bonn : Hündin hat den richtigen Riecher für Geld

Köln Schäferhündin Skadi schnüffelt am Flughafen Köln/Bonn herum. Ihr Auftrag vom Zoll: Größere Mengen Bargeld zu finden. Denn das wird in diesen Großmengen oft nicht angemeldet.

Am Kölner Flughafen erschnüffelt neuerdings ein Hund für den Zoll nach größeren Mengen Bargeld. „Das ist wirklich ein Thema, das wir in letzter Zeit sehr oft haben. Dass Bargeld nicht angemeldet wird, wenn es Deutschland verlässt oder ankommt“, erläuterte ein Sprecher am Dienstag. Schäferhündin Skadi helfe nun, den Schmuggel zu bekämpfen - sie schlage bei größeren Bargeldmengen an. Auch erste Aufgriffe habe es dadurch schon gehabt.