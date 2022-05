Unfall in Porta Westfalica : Gefahrguttransporter kippt auf Feld - Tank nicht beschädigt

Unfall in Porta Westfalica

Ein mit Natronlauge befüllter Gefahrguttranstporter ist in Porta Westfalica von der Straße abgekommen und auf ein Feld gekippt. Foto: dpa/-

Porta Westfalica Der Fahrer war zuvor von der A 2 in Ostwestfalen abgebogen und musste dann nach eigener Aussage einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei sei der schwere Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf dem weichen Untergrund umgekippt. Der Tank wurde nicht beschädigt.

Bei einem Unfall mit einem umgekippten Gefahrguttransporter in Porta Westfalica ist am Dienstag der Fahrer leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei des Kreises Minden-Lübbecke blieb der mit Natronlauge gefüllte Tank unbeschädigt. Der 47-Jährige war zuvor von der Autobahn 2 in Ostwestfalen abgebogen und musste dann nach eigener Aussage einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei sei der schwere Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf dem weichen Untergrund umgekippt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei vor Abschluss der Bergungsarbeiten noch keine Angaben machen.