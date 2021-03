Sperrbezirk droht : Geflügelpest im Kreis Gütersloh - 20.000 Enten werden getötet

Gütersloh Im Kreis Gütersloh besteht der Verdacht eines Ausbruchs der Geflügelpest. Betroffen ist ein Entenmastbetrieb in Versmold. Das Kreisveterinäramt hat unverzüglich die Tötung des Bestands von rund 20.000 Tieren und weitere Schutzmaßnahmen veranlasst.

Eine den Betrieb betreuende praktische Tierärztin habe den Geflügelpest-Verdacht gemeldet, teilte der Kreis Gütersloh am Dienstag mit. Daraufhin hätten amtliche Tierärzte den Bestand klinisch untersucht und Proben genommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe habe am Montag den Verdacht bestätigt. Daraufhin sei umgehend das NRW-Landwirtschaftsministerium informiert worden.