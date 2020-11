Kostenpflichtiger Inhalt: Vogelgrippe könnte Kreis Kleve erreichen : Landwirte fürchten die Geflügelpest

Jahr für Jahr erreichen tausende Wildgänse den Niederrhein und den Kreis Kleve. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kreis Kleve Die Wildgänse kehren in diesen Wochen an den Niederrhein zurück. Doch sie könnten gefährliche Erreger mitbringen. In der Nähe von Nimwegen gab es bereits Fälle der Vogelgrippe. Die Kreisbauernschaft will nun einen besseren Schutz.