Untersuchungsergebnis liegt vor : Tote Graugans in Sonsbeck hatte die Wildgeflügelpest

Tote Graugans in Sonsbeck hatte die Wildgeflügelpest

Sonsbeck/Kreis Wesel Bei einer vor zwei Wochen in Sonsbeck aufgefundenen Graugans ist Geflügelpest nachgewiesen worden. Die Behörden mahnen zur Vorsicht, sehen aber von einer Aufstallungspflicht ab.

Bei der Untersuchung einer vor rund zwei Wochen in Sonsbeck aufgefundenen Graugans hat das Friedrich-Loeffler Institut (FLI) die Wildvogelgeflügelpest nachgewiesen. Das Veterinäramt des Kreises Wesel, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW haben aber entschieden, vorerst von einer allgemeinen Aufstallungspflicht und der Einrichtung eines Sperrbezirks abzusehen.

Dennoch ruft der Kreis Wesel alle Geflügelhalter erneut dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, ihren Bestand vor einer Infektion zu schützen. Dazu gehören die weitgehende Aufstallung, die Absperrung der Futter-, Tränke- oder Badestellen für Wildvögel und eine abgesicherte Lagerung von Einstreu und Gegenständen, die in der Haltung verwendet werden. Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollten unbedingt verhindert werden.

Sowohl der Ausbruch der Seuche als auch der Verdacht auf Geflügelpest muss beim Veterinäramt angezeigt werden. Der Fund toter Wildvögel sollte umgehend unter Tel. 0281 207-7007 oder per Mail an VET.LM@kreis-wesel.de gemeldet werden.

Nach einem positiven Befund in Emmerich im November würden die aktuellen Ergebnisse bestätigen, dass gefährliche Virusvarianten sowohl Wild- als auch Hausgeflügel in der Region gefährden, so der Kreis Wesel.