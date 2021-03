Vorfall in Essen : Polizei verteidigt Großaufgebot bei Corona-Einsatz in Privatwohnung

Polizei verteidigt Großaufgebot bei Corona-Einsatz in Privatwohnung

Vorfall in Essen

Essen Die Essener Polizei hat sich nach einem Corona-Einsatz in einer Privatwohnung gegen Kritik des Betroffenen gewehrt. Die Beamten hätten nichts falsch gemacht, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Demnach seien die Beamten verpflichtet gewesen, den Hinweisen des Ordnungsamtes auf eine Ruhestörung und einen möglichen Corona-Verstoß nachzugehen, sagte die Polizeisprecherin am Dienstag.

Die Polizei war mit acht Beamten einer Einsatzhundertschaft in die Wohnung gekommen und hatte - da der Inhaber und sein Besucher ihre Personalien verweigerten - in den Geldbörsen der Männer die Namen über die Ausweispapiere aufgenommen. Der 41-jährige Wohnungsinhaber hatte sich nach dem Einsatz vom Freitag (26.2.) in einem Interview der „Bild“-Zeitung „beklemmt und schockiert“ gezeigt und den Einsatz scharf kritisiert.