Vorfall bei Meschedede : Mann verfolgt Ex-Freundin über Autobahn und schlägt sie

Meschede Ein Mann hat seine ehemalige Lebensgefährtin bei Meschede auf der Autobahn verfolgt. Dann hat er die 22-Jährige ausgebremst, ihre Autotür aufgerissen und sie geschlagen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flüchtete der 24 Jahre alte Mann, als mehrere Zeugen einschritten. Nach Angaben der Behörde hatte er die Frau am Montag zunächst auf der Autobahn Meschede in Richtung Arnsberg immer wieder überholt und war knapp vor ihr eingeschert: „Die Frau musste stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern.“