Ansturm beim Führerscheinumtausch in NRW : „Die Termine sind innerhalb kürzester Zeit vollständig vergeben“

Viele Städte in Nordrhein-Westfalen rechnen in den nächsten Wochen mit einem Ansturm von Bürgern, die ihren alten Führerschein umtauschen lassen möchten (Symbolbild). Foto: dpa/Andrea Warnecke

Köln/Düsseldorf Der neue EU-Führerschein soll fälschungssicher und einheitlich sein. Die erste Umtauschfrist endet bereits in wenigen Wochen. Das sorgt für Ansturm bei den Ämtern.

Viele Städte in Nordrhein-Westfalen rechnen in den nächsten Wochen mit einem Ansturm von Bürgern, die ihren alten Führerschein umtauschen lassen möchten. Alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, müssen bis 2033 in ein EU-einheitliches Dokument umgetauscht werden. Für Führerscheininhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, endet die Frist bereits am 19. Januar 2022. Doch wenige Wochen vor Ablauf haben sich noch längst nicht alle Betroffenen darum gekümmert, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.