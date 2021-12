Düsseldorfer Tabelle : Unterhalt für Kinder steigt 2022 leicht an

Unterhalt für Kinder steigt 2022 leicht an

Der Unterhalt für Kinder steigt 2022 leicht an. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Der Unterhalt von Trennungskindern steigt ab 2022 leicht an. Zum 1. Januar tritt die neue Regelung der Düsseldorfer Tabelle in Kraft. Der Selbstbehalt des unterhaltspflichtigen Elternteils bleibt unverändert.

Trennungskinder bekommen ab 2022 von ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen mehr Geld. Die neue „Düsseldorfer Tabelle“ tritt am 1. Januar in Kraft, wie das Oberlandesgericht Düsseldorf am Montag mitteilte. Der Mindestunterhalt für ein Kind bis einschließlich fünf Jahre steigt demnach um drei Euro auf 396 Euro. Für Jungen und Mädchen bis zum einschließlich elften Lebensjahr liegt er bei 455 statt bisher 451 Euro, für Kinder bis einschließlich 17 Jahre bei 533 statt 528 Euro. Für volljährige Kinder, die noch im Haushalt eines Elternteils leben, steigt der Unterhaltssatz von 564 auf 569 Euro.