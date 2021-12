Versammlung in Mönchengladbach : Hunderte demonstrieren in Rheydt gegen Corona-Regeln

Die Polizei zählte mehr als 500 Teilnehmer . Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Am Sonntag, 12. Dezember, haben sich Kritiker der Corona-Maßnahmen in Rheydt versammelt. Die Demonstration verlief ruhig, teilte die Polizei mit.

Kritiker der Corona-Politik haben sich am Sonntagnachmittag zu einer Demonstration am Rheydter Marktplatz versammelt. Nach einer Kundgebung zog die Gruppe durch Rheydt. Insgesamt nahmen nach Polizeiangaben in der Spitze 570 Personen an dem Demonstrationszug teil – und damit mehr, als noch vergangene Woche, als die Polizei 335 Teilnehmer zählte.

Ein Polizeisprecher gab am Sonntagabend an, dass die Demonstration ohne Zwischenfälle verlaufen sei. Eine Maskenpflicht sei laut Corona-Schutzverordnung nicht vorgeschrieben gewesen. Und auf Abstände sei großteils geachtet worden.

Verantwortlich für die Aufmärsche zeichnet sich eine Gruppe, die seit mehreren Monaten Proteste gegen die Corona-Regeln organisiert. Im Impressum der eigenen Internetseite wird Mona Aranea als Kontakt benannt. Die ehemalige Grünen-Poltikerin stand wegen Reden auf Corona-Demos als stellvertretende Bezirksvorsteherin in der Kritik, trat von ihrem Amt zurück und aus der Partei aus und gehört mittlerweile der Partei „Die Basis“ an. In der Vergangenheit sprach sie bei den Protesten in Rheydt.

Anderenorts laufen Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Politik nicht immer friedlich ab. Bei einem Protest am Samstag in Thüringen wurden laut Polizeiangaben 14 Beamte verletzt. Und auch in anderen Städten kam es bei Protesten zu Ausschreitungen. Beobachtern zufolge sind Corona-Demos immer wieder auch von rechten Gruppierungen unterwandert.

(capf)