Mehrere Feuerwehren im Einsatz : Feuer im Industriegebiet in Bergkamen-Rünthe gelöscht

Feuer im Industriegebiet in Bergkamen-Rünthe gelöscht

Bergkamen-Rünthe In einem Industriegebiet von Bergkamen-Rünthe hat es in der Nacht gebrannt. Feuerwehren löschten mit einer Drehleiter aus der Luft und verhinderten das Übergreifen der Flammen.

In der Nacht rückte die Freiwilige Feuerwehr Werne gegen 23 Uhr in die Industriestraße nach Bergkamen-Rünthe aus. Dort sollten gegenüber des Einrichtungsmarktes Poco Flammen aus einem Gebäude schlagen. Der Einsatzort lag hinter einem Komplex mit mehreren Hallen und grenzte an ein Waldstück. Dort brannten nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Werne Müllcontainer und gestapelte Paletten. Das Feuer drohte jedoch auf die Gebäude überzugreifen. Durch die Hitze und die Flammen wurden die Oberlichter einer Halle zerstört.