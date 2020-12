Bilanz in Düsseldorf : Feuerwehr rückte viermal wegen brennender Tannenbäume und Adventskränze aus

Düsseldorf Vier Feuerwehreinsätze gab es an den Feiertagen wegen brennender Weihnachtsgestecke und Tannenbäume. Ein Bewohner kam verletzt ins Krankenhaus.

An den Weihnachtstagen rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu 53 Feuermeldung und technischen Hilfeleistungen aus. Der Rettungsdienst versorgte 704 Erkrankte und Verletzte, in 149 Fällen kam ein Notarzt mit zum Einsatz.

Von Heiligabend 7 Uhr bis um Mitternacht des zweiten Weihnachtsfeiertages kam es zu insgesamt 26 Feuermeldungen – im Vorjahr waren es 17. Dabei waren vier Einsätze auf brennende Adventsgestecke oder Tannenbäume zurückzuführen. So hatte an Heiligabend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glockenstraße in Derendorf ein Tannenbaum Feuer gefangen. Die Bewohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. In der Straße Mydlinghoven in Hubbelrath hatte ein Brandmelder in einem Wohnhaus wegen eines brennenden Adventskranzes Alarm geschlagen. Auch hier konnten die Bewohner den Brand selbst löschen und einen größeren Schaden verhindern.

Am Volkardeyer Weg in Lichtenbroich brannte am Freitagnachmittag Unrat im Kellerschacht eines Wohn- und Geschäftshauses. Ein Nachbar hatte den Brand entdeckt und die Feierwehr alarmiert. Das Ladenlokal blieb unversehrt. Es gab keine Verletzten. Zu derselben Zeit löste ein Rauchmelder eines Mehrfamilienhauses an der Hohenzollernallee in Flingern Alarm aus. Eine allein gelassene Kerze hatte den Rauchmelder in dem menschenleeren Appartement ausgelöst. Die Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen.

Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertags kam es in einer Wohnung an der Eichenkreuzstraße in Holthausen zum Brand eines Adventsgestecks. Die Bewohner löschten das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr und verhinderten größeren Schaden. Ein Mann hatte dabei so viel Rauch eingeamtet, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Außerdem rückten die Feuerwehrleute zu 27 (2019: 31) technischen Hilfeleistungen aus. In acht Fällen mussten Wohnungen geöffnet werden, weil Nachbarn sich Sorgen machten oder Hilferufe von verunfallten Bewohnern Schlimmeres vermuten ließen. In zwei Fällen transportierte der städtische Rettungsdienst die Bewohnerinnen ins Krankenhaus.