Mit durchdrehenden Reifen an der Ampel : Polizei stoppt illegales Autorennen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein 24-Jähriger und eine 29 Jahre alte Autofahrerin lieferten sich an mehreren Ampeln in Gelsenkirchen illegale Rennen. Die beiden Raser sind ihre Führerscheine erstmal los.

Mit 130 Sachen durch die Stadt: Die Polizei in Gelsenkirchen hat ein illegales Autorennen gestoppt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Kontrahenten am Samstagabend an einer Ampel auf der Grothusstraße ihre Fahrzeuge so stark beschleunigt, dass die Reifen durchdrehten.