Essenerin wundert sich : Wo kommen diese Schafe plötzlich her?

Essen Ungeladene Gäste meldete eine Essenerin am Montag der Polizei: In ihrem Garten stünden zwölf Besucher, mit kuschelig weißem Fell und den Nasen im grünen Gras. Mehrere Schafe waren von einer angrenzenden Wiese ausgebüxt.

Eine Gruppe Schafe hatte sich in einen Garten in der Straße „Am Haus Stein“ in Essen-Haarzopf verirrt. Offenbar waren die Tiere von ihrem Feld hinter einem angrenzenden Waldstück ausgebüxt. Laut Polizei müssen sie zielstrebig über einen Weg in das Wohngebiet marschiert, dann aber vor der asphaltierten Straße zurückgeschreckt sein. „Günstig, dass ein nahe gelegenes offenes Tor den Zugang auf eine einladende grüne Wiese ermöglichte“, heißt es in dem Facebook-Post der Beamten.